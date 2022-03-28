Абрамовича пытались отравить в Киеве

Роман Абрамович Владельца "Челси" Романа Абрамовича пытались отравить во время переговоров между Россией и Украиной.

Из-за санкций, наложенных на него британским правительством, Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу. Ожидается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" обретет нового собственника до конца апреля.

Процесс продажи "Челси" мог быть нарушен, если бы отравление Абрамовича удалось. Как сообщают Wall Street Journal и другие издания, против Романа могли применить химическое оружие во время визита в Киев.

Данный инцидент случился в ночь на 4 марта, когда у Абрамовича и двух членов украинской делегации появились характерные симптомы: покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи лица и рук.

Утверждается, что Роман даже на несколько часов потерял зрение, и только своевременная медицинская помощь, оказанная в Турции, помогла российскому олигарху относительно благополучно справиться с ядом.

Добавим, один из авторов расследования утверждает, что Абрамовича пытались отравить российские спецслужбы.


Метки Абрамович, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 20:00

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  1. shakur 28.03.2022 20:22 # shakur
    Так надо прививки делать перед въездом на Украину, мало ли что там можно подхватить...

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  2. chelsea-69 28.03.2022 20:12 # chelsea-69
    Здоровья топарику

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  3. hunter022 28.03.2022 20:10 # hunter022
    Опять запад свои грешки на Россию переводит.

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  4. kos9k 28.03.2022 20:05 # kos9k
    Бункерная плешь охуела в край

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