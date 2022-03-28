Абрамовича пытались отравить в Киеве

Владельца "Челси" Романа Абрамовича пытались отравить во время переговоров между Россией и Украиной.

Из-за санкций, наложенных на него британским правительством, Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу. Ожидается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" обретет нового собственника до конца апреля.



Процесс продажи "Челси" мог быть нарушен, если бы отравление Абрамовича удалось. Как сообщают Wall Street Journal и другие издания, против Романа могли применить химическое оружие во время визита в Киев.



Данный инцидент случился в ночь на 4 марта, когда у Абрамовича и двух членов украинской делегации появились характерные симптомы: покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи лица и рук.



Утверждается, что Роман даже на несколько часов потерял зрение, и только своевременная медицинская помощь, оказанная в Турции, помогла российскому олигарху относительно благополучно справиться с ядом.



Добавим, один из авторов расследования утверждает, что Абрамовича пытались отравить российские спецслужбы.