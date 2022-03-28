Саутгейт понимает, почему Заха выбрал Кот-д'Ивуар

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что с пониманием относится к решению вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи представлять сборную Кот-д'Ивуара на международном уровне.

В свое время Саутгейт тренировал Заху в молодежной сборной Англии. Уилфрид даже успел сыграть два матча за взрослую команду "трех львов", но поскольку оба были товарищескими, это оставило ему возможность переметнуться на сторону ивуарийцев, чем он и воспользовался.



В преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара на "Уэмбли" Саутгейт дал понять, что уважает выбор 29-летнего вингера, который испугался высокой конкуренции в английской сборной.



"Он талантлив. Он хороший игрок, который играет на высоком уровне каждую неделю".



"Он чувствовал, что сборная Кот-д'Ивуара — это путь, по которому он должен пойти, и я это совершенно понимаю. Сложно сказать, какой могла бы быть его роль у нас".



"Рахим (Стерлинг) давно является ключевой фигурой для нас, Джесси Лингард был потрясающ, а также мы обладали Адамом Лалланой, который был нашим лучшим игроком в первые 12-18 месяцев", — цитирует Саутгейта.