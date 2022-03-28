"Барселона" готовит предложение по Рафинье

"Барселона" готовится выдвинуть предложение о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

"Барселона" состоит в очень близких отношениях с агентом 25-летнего бразильца Деку, своим бывшим игроком, поэтому согласование личного контракта не видится проблемой.



Гораздо сложнее "Барселоне" будет уговорить "Лидс" отпустить своего лучшего бомбардира, однако каталонский клуб уже работает в этом направлении.



На "Ноу Камп" видят в Рафинье замену для Усмана Дембеле, который летом должен стать свободным агентом, и надеются сделать устраивающее "Лидс" предложение с помощью продажи Филиппе Коутиньо и Антуана Гризманна.



"Белые" оценивают Рафинью в 60 миллионов фунтов, однако Daily Mail утверждает, что "Барселона" надеется заплатить меньше, включив в сделку кого-нибудь из своих игроков — вроде 22-летнего защитника Оскара Мингесы.