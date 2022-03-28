Ван Галь — Тен Хагу: "Выбери футбольный клуб, а не коммерческий"

Главный тренер сборной Голландии Луи Ван Галь предостерег своего соотечественника Эрика Тен Хага от перехода в "Манчестер Юнайтед".

52-летний Тен Хаг, который сейчас тренирует "Аякс", считается фаворитом на роль следующего рулевого "Юнайтед". По слухам, Эрик уже прошел собеседование у "красных дьяволов".



Однако Ван Галь, поработавший на "Олд Траффорд" с 2014 по 2016, советует Тен Хагу хорошо подумать, потому что для "Юнайтед" спортивные достижения вторичны.



"Думаю, Тен Хаг — отличный тренер, я говорил это неоднократно".



"Отличный тренер — это хорошо для "Манчестер Юнайтед". Но "Манчестер Юнайтед" — это коммерческий клуб. Это сложный выбор, но ты, будучи тренером, должен предпочесть футбольный клуб", — цитирует Ван Галя ESPN.