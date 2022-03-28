Ван Галь — Тен Хагу: "Выбери футбольный клуб, а не коммерческий"
Главный тренер сборной Голландии Луи Ван Галь предостерег своего соотечественника Эрика Тен Хага от перехода в "Манчестер Юнайтед".
52-летний Тен Хаг, который сейчас тренирует "Аякс", считается фаворитом на роль следующего рулевого "Юнайтед". По слухам, Эрик уже прошел собеседование у "красных дьяволов".
Однако Ван Галь, поработавший на "Олд Траффорд" с 2014 по 2016, советует Тен Хагу хорошо подумать, потому что для "Юнайтед" спортивные достижения вторичны.
"Думаю, Тен Хаг — отличный тренер, я говорил это неоднократно".
"Отличный тренер — это хорошо для "Манчестер Юнайтед". Но "Манчестер Юнайтед" — это коммерческий клуб. Это сложный выбор, но ты, будучи тренером, должен предпочесть футбольный клуб", — цитирует Ван Галя ESPN.
28.03.2022 17:00
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Как же его бомбит до сих пор) Даже Маур уже забыл про МЮ, а этот всё не успокоится.
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Галина обиделась на Юнайтед)
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По делу Галя говорит
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В эту помойку уважающий себя тренер не перейдет
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Пиздуй нахуй отсюда, ёбаный пидарас
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