Ван Галь — Тен Хагу: "Выбери футбольный клуб, а не коммерческий"

Эрик Тен Хаг Главный тренер сборной Голландии Луи Ван Галь предостерег своего соотечественника Эрика Тен Хага от перехода в "Манчестер Юнайтед".

52-летний Тен Хаг, который сейчас тренирует "Аякс", считается фаворитом на роль следующего рулевого "Юнайтед". По слухам, Эрик уже прошел собеседование у "красных дьяволов".

Однако Ван Галь, поработавший на "Олд Траффорд" с 2014 по 2016, советует Тен Хагу хорошо подумать, потому что для "Юнайтед" спортивные достижения вторичны.

"Думаю, Тен Хаг — отличный тренер, я говорил это неоднократно".

"Отличный тренер — это хорошо для "Манчестер Юнайтед". Но "Манчестер Юнайтед" — это коммерческий клуб. Это сложный выбор, но ты, будучи тренером, должен предпочесть футбольный клуб", — цитирует Ван Галя ESPN.


Метки Аякс, Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 902

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Последние комментарии:




  1. sausage 28.03.2022 17:57 # sausage
    Как же его бомбит до сих пор) Даже Маур уже забыл про МЮ, а этот всё не успокоится.

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  2. redwhitegun 28.03.2022 17:27 # redwhitegun
    Галина обиделась на Юнайтед)

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  3. true-manc 28.03.2022 17:21 # true-manc
    По делу Галя говорит

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  4. kos9k 28.03.2022 17:09 # kos9k
    В эту помойку уважающий себя тренер не перейдет

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  5. ilovemanutd 28.03.2022 17:01 # ilovemanutd
    Пиздуй нахуй отсюда, ёбаный пидарас

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