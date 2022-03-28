УЕФА заменит ФФП на правила, ограничивающие траты

УЕФА планирует отменить правила финансового фейр-плей, заменив их на правила, ограничивающие траты европейских клубов.

В данный момент участвующим в еврокубках клубам разрешено уходить в минус только на 5 миллионов евро в течение трехлетнего периода.



Этот лимит может быть повышен до 30 млн. евро при условии, что убыток полностью покрыт владельцем клуба. Так УЕФА пытался ограничить рост долгов в европейском футболе.



Однако вскоре, сообщает BBC, УЕФА будет действовать по-другому. С 2025 года клубы смогут тратить на зарплаты, трансферы и комиссионные агентам не более 70% от того, что зарабатывают.



Переход к новой системе, если ее одобрят, будет поэтапным. С 2023 клубы смогут тратить до 90% на указанные цели, с 2024 — до 80% и с 2025 — до упомянутых 70%.



Предельный лимит убытка за трехлетний период останется, но будет увеличен вдвое — до 60 млн. евро.