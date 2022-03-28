Агбонлахор объяснил, почему Кейн лучше, чем Левандовски
Экс-игрок "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объяснил, почему нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн лучше, чем бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски.
Несмотря на возраст, Левандовски проводит очередной выдающийся сезон в плане результативности. 33-летний поляк забил 31 гол в 27 матчах Бундеслиги.
Проваливший старт сезона по известным причинам Кейн забил только 12 голов в Премьер-Лиге, однако Агбонлахор призывает не сравнивать английское первенство с Бундеслигой.
"Я считаю, что Левандовски — выдающийся нападающий. Его показатели результативности безумны, но он играет в лиге Микки-Мауса, как мы это называем".
"Сравните это с Премьер-Лигой, где выступает Хари Кейн. Посмотрите на результативность Харри Кейна в Премьер-Лиге и подумайте, сколько бы он забил, если бы его поставить в нападение "Баварии", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
28.03.2022 15:00
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