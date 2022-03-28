Уэйн Руни дал совет Рэшфорду
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд приведет себя в форму и побьет его рекорд результативности.
24-летний Рэшфорд забил 93 гола в 297 матчах за "Юнайтед" после своего дебюта в 2015 году, однако сейчас игра у Маркуса не идет, и воспитанника "дьяволов" даже связывают с уходом из клуба.
Однако Руни хочет, чтобы Рэшфорд взял себя в руки и отобрал у него звание лучшего бомбардира "Юнайтед" всех времен (253 гола).
"Установить этот рекорд и стать лучшим бомбардиром "Юнайтед" — это огромное достижение".
"Я надеюсь, что Маркус Рэшфорд достанет свою голову из своей задницы и побьет этот рекорд. Он свой для Манчестера парень", — сообщил Руни The Sun.
28.03.2022 14:00
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Ну и рассист этот ваш Руни)
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а где, собственно, совет?
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