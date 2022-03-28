Кейн — цель номер один "Юнайтед" среди нападающих

Спустя год нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все-таки может приехать в Манчестер, но на сей раз — в "Юнайтед".

Прошлым летом "Манчестер Сити" сделал несколько предложений о покупке Кейна, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал уход Харри, который впал в депрессию и провалил начало сезона.



Сейчас 28-летний Кейн вернулся на привычно высокий уровень, забив семь голов и отдав три результативные передачи в семи последних матчах Премьер-Лиги, благодаря чему "шпоры" включились в борьбу за попадание в топ-4.



Как утверждает The Athletic, теперь Кейн является целью номер один для "Юнайтед", который находится в поисках нападающего топ-уровня.



Потребность "дьяволов" в бомбардире очевидна. Маркус Рэшфорд переживает худший период в карьере, Мейсону Гринвуду грозит тюрьма, Антони Мартиаль находится в аренде, а 37-летнего Криштиану Роналду связывают с уходом из клуба по окончании сезона.



По информации издания, бывший вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд проявлял интерес к Кейну еще прошлым летом, но не пожелал устраивать аукцион с "Сити".



При этом "Тоттенхэм" уже начал готовиться к уходу Харри. По заданию "шпор" суперагент Жорже Мендеш прорабатывает варианты с приобретением Тэмми Абрахэма из "Ромы" и Дарвина Нуньеса из "Бенфики".