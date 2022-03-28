У Луиса Энрике есть поклонники в "Юнайтед"

Луис Энрике "Манчестер Юнайтед" не ограничивает себя Эриком Тен Хагом и Маурисио Почеттино при выборе нового главного тренера.

Находящийся в поисках нового рулевого "Юнайтед" уже перешел к процессу собеседования кандидатов, и Тен Хаг с Почеттино считаются двумя большими фаворитами на вакантную роль.

Однако Daily Mail утверждает, что реальные шансы получить работу на "Олд Траффорд" имеет и главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

У 51-летнего Энрике хватает поклонников в "Юнайтед". Кроме того, Луис привлекателен для "дьяволов" с финансовой точки зрения — разрыв его контракта с Федерацией футбола Испании не стоил бы баснословных денег.

Энрике уже имеет опыт работы в топ-клубе. За свои три года в "Барселоне" он выиграл два титула Ла Лиги и Лигу Чемпионов.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Испании, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 12:00

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  1. mancunia-planet 28.03.2022 12:09 # mancunia-planet
    Надо сразу троих назначить, Пакета, Энрике и Хаага, тогда всё получится.

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