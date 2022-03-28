Руни назвал единственную причину, почему стал тренером

Наставник "Дерби" Уэйн Руни заявил, что начал тренерскую карьеру только ради того, чтобы однажды возглавить "Манчестер Юнайтед".

В данный момент 36-летний Руни отчаянно сражается с "Дерби" за выживание в Чемпионшипе. Уэйн рассматривает "баранов" как промежуточный этап на пути к своей конечной цели, к которой, как он сам признается, он пока не готов.



"Я взялся за тренерскую работу только из-за "Манчестер Юнайтед". Меня приглашали на собеседование в "Эвертон".



"Я хочу стать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Я знаю, что не готов сейчас, но я должен все спланировать, чтобы однажды это случилось", — сообщил Руни The Sun.