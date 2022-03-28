Руни назвал единственную причину, почему стал тренером

Уэйн Руни Наставник "Дерби" Уэйн Руни заявил, что начал тренерскую карьеру только ради того, чтобы однажды возглавить "Манчестер Юнайтед".

В данный момент 36-летний Руни отчаянно сражается с "Дерби" за выживание в Чемпионшипе. Уэйн рассматривает "баранов" как промежуточный этап на пути к своей конечной цели, к которой, как он сам признается, он пока не готов.

"Я взялся за тренерскую работу только из-за "Манчестер Юнайтед". Меня приглашали на собеседование в "Эвертон".

"Я хочу стать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Я знаю, что не готов сейчас, но я должен все спланировать, чтобы однажды это случилось", — сообщил Руни The Sun.


Метки Дерби, Манчестер Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 11:00

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  1. ezh28 28.03.2022 12:45 # ezh28
    Не надо, они и так спокойно достигнут дна...

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  2. gerrard08 28.03.2022 11:20 # gerrard08
    Разволить скам это благородная миссия.

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