Руни назвал единственную причину, почему стал тренером
Наставник "Дерби" Уэйн Руни заявил, что начал тренерскую карьеру только ради того, чтобы однажды возглавить "Манчестер Юнайтед".
В данный момент 36-летний Руни отчаянно сражается с "Дерби" за выживание в Чемпионшипе. Уэйн рассматривает "баранов" как промежуточный этап на пути к своей конечной цели, к которой, как он сам признается, он пока не готов.
"Я взялся за тренерскую работу только из-за "Манчестер Юнайтед". Меня приглашали на собеседование в "Эвертон".
"Я хочу стать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Я знаю, что не готов сейчас, но я должен все спланировать, чтобы однажды это случилось", — сообщил Руни The Sun.
28.03.2022 11:00
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Не надо, они и так спокойно достигнут дна...
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Разволить скам это благородная миссия.
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