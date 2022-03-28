Фонсека уверен, что получит работу в Премьер-Лиге

Португальский тренер Паулу Фонсека уверен, что однажды получит работу в Премьер-Лиге.

Прошлым летом Фонсека едва не возглавил "Тоттенхэм", а осенью вел переговоры с новыми владельцами "Ньюкасла".



Тем не менее, 49-летний специалист сохраняет желание тренировать в Премьер-Лиге и верит, что ему еще предоставится подходящая возможность.



"На сегодняшний день в Англии лучшие команды и лучший в мире футбол".



"В начале сезона я был очень близок к назначению в "Тоттенхэме", но этого не случилось. То же самое с "Ньюкаслом".



"Давайте посмотрим, как сложится будущее. Думаю, это случится".



"Каждый был бы счастлив поработать в Англии и попробовать эту замечательную атмосферу. В другой стране этого не найти", — сообщил Фонсека Il Romanista.