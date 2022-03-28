Мерсон: "Эдегор доказал мою неправоту"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон признался, что ошибался насчет полузащитника "канониров" Мартина Эдегора.

Мерсон не был в восторге, когда прошлым летом "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала" за 34 миллиона фунтов после шести месяцев аренды.



Однако своей игрой в этом сезоне 23-летний норвежец убедил Пола, что является одним из лучших во всей Премьер-Лиге.



"Мартин Эдегор доказал мою неправоту и становится лидером, который необходим "Арсеналу", чтобы преодолеть это сложнейшее для них испытание".



"Теперь он главный игрок, и его место в стартовом составе не подлежит сомнению. Он по-настоящему прибавил, и он делает свою работу. Думаю, игроки уважают его, потому что они видят стоящего игрока. Поначалу я этого не видел".



"Мне казалось, что он не хотел уходить из "Реала" и что он не блистал во время своей аренды в "Арсенале". Он мог рассердиться и растерять уверенность в себе, когда перестал быть желанным для "Реала", но теперь он играет лучше, чем когда-либо прежде. Он тот, на ком держится игра "Арсенала".



"Он не тот лидер, который носится по полю, бьет соперников и выкрикивает приказы. Он лидер в том плане, как он играет и как подключает к игре других. Другие игроки равняются на него, и он очень, очень хорош. Он всегда хочет принимать мяч и знает, что с ним делать. Это тоже проявление лидерства".



"Я снимаю перед ним шляпу, потому что он первоклассный игрок. Один из лучших в Премьер-Лиге, на мой взгляд", — сообщил Мерсон Daily Star.