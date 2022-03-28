Полузащитник "Ромы" Эйнсли Мэйтланд-Найлс решил вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Отметившись только двумя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в первой половине сезона, в январе Мэйтланд-Найлс отправился за практикой в "Рому".



В "Роме" Эйнсли успел сыграть шесть матчей, включая пять в стартовом составе, однако Daily Mirror утверждает, что 24-летний англичанин не останется в клубе Серии А.



Мэйтланд-Найлс уже решил, что хочет подыскать себе клуб в Премьер-Лиге, где сможет играть регулярно. Ожидается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у своего воспитанника, ведь от контракта Эйнсли остается только один год.



По информации издания, 10 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Мэйтланд-Найлса, сыгравшего 132 матча за "канониров" после своего дебюта в декабре 2014.