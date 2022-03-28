Бэмфорд рискует пропустить остаток сезона

Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы стопы.

28-летний Бэмфорд продержался только полтайма в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 18 марта, неудачно столкнувшись с голкипером "волков" Жозе Са.



Как говорится в официальном заявлении "Лидса", стопа беспокоила Патрика на протяжении последних 12 месяцев, однако в столкновении с Са повреждение перешло от частичного надрыва связки к ее полному разрыву.



Хорошая новость в тому, что Бэмфорду не требуется операция, однако его восстановление займет минимум шесть недель, а значит Патрик может уже не сыграть в этом сезоне.



Добавим, весь этот сезон оказался омрачен для Бэмфорда проблемами со здоровьем. В рамках Премьер-Лиги Патрик сыграл только девять матчей, забив два гола.