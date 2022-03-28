Бэмфорд рискует пропустить остаток сезона
Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы стопы.
28-летний Бэмфорд продержался только полтайма в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 18 марта, неудачно столкнувшись с голкипером "волков" Жозе Са.
Как говорится в официальном заявлении "Лидса", стопа беспокоила Патрика на протяжении последних 12 месяцев, однако в столкновении с Са повреждение перешло от частичного надрыва связки к ее полному разрыву.
Хорошая новость в тому, что Бэмфорду не требуется операция, однако его восстановление займет минимум шесть недель, а значит Патрик может уже не сыграть в этом сезоне.
Добавим, весь этот сезон оказался омрачен для Бэмфорда проблемами со здоровьем. В рамках Премьер-Лиги Патрик сыграл только девять матчей, забив два гола.
28.03.2022 07:00
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