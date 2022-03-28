МЮ, "Ливерпуль" и "Челси" готовы побороться за Тчуамени

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси" готовы сойтись в битве за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Тчуамени добился колоссального прогресса после своего перехода из "Бордо" в "Монако" в 2020 году.



Ранее в марте Орельен помог "Монако" в доминирующей манере переиграть ПСЖ (3:0) в рамках Лиги 1.



Своей отличной игрой за клуб Тчуамени заслужил вызов в сборную Франции, отметив это событие победным голом в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (2:1) в минувшую пятницу.



Игра Орельена не осталась незамеченной со стороны европейских топ-клубов, причем 22-летнего француза хотят не только гранды Премьер-Лиги, но также ПСЖ и "Реал".



На днях в прессе даже появились слухи, что Тчуамени уже договорился с "Реалом", однако агент Орельена в интервью Le Parisien опроверг эту информацию.



Издание talkSPORT ожидает ожесточенной битвы за Тчуамени по окончании сезона. "Юнайтед", "Ливерпуль" и готовящийся к смене владельца "Челси" не пожалеют денег, чтобы заполучить разностороннего полузащитника, который одинаково хорош и в обороне, и в атаке.