Маунт обеспокоен происходящим в "Челси"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что он и его партнеры по команде обеспокоены происходящим в клубе.

Поездка в сборную Англии дала Маунту возможность отвлечься от того, что творится в "Челси", чья деятельность оказалась парализована из-за введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича санкций.

Мейсон не знает, что ждет "синих" впереди, но надеется, что ситуация прояснится, когда он вернется.

"Я нахожусь в клубе с шести лет, и ничего подобного не случалось прежде, так что это может вызывать беспокойство".

"Поначалу — и даже сейчас — мы не понимали, что происходит и чего ждать завтра. Так что это сложно".

"Однако мы сосредоточены на своей игре. Мы лишь можем стараться выигрывать как можно больше матчей".

"Конечно, сейчас я в сборной Англии, поэтому я отложил в сторону эти вещи. Я сосредоточен на том, чем могу помочь сборной".

"Уверен, на следующей неделе, когда я вернусь в "Челси", нам расскажут о том, как обстоят дела, потому что я слышал всякое в последнее время", – цитирует Маунта The Sun.


Метки Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 00:05

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