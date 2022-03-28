Маунт обеспокоен происходящим в "Челси"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что он и его партнеры по команде обеспокоены происходящим в клубе.

Поездка в сборную Англии дала Маунту возможность отвлечься от того, что творится в "Челси", чья деятельность оказалась парализована из-за введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича санкций.



Мейсон не знает, что ждет "синих" впереди, но надеется, что ситуация прояснится, когда он вернется.



"Я нахожусь в клубе с шести лет, и ничего подобного не случалось прежде, так что это может вызывать беспокойство".



"Поначалу — и даже сейчас — мы не понимали, что происходит и чего ждать завтра. Так что это сложно".



"Однако мы сосредоточены на своей игре. Мы лишь можем стараться выигрывать как можно больше матчей".



"Конечно, сейчас я в сборной Англии, поэтому я отложил в сторону эти вещи. Я сосредоточен на том, чем могу помочь сборной".



"Уверен, на следующей неделе, когда я вернусь в "Челси", нам расскажут о том, как обстоят дела, потому что я слышал всякое в последнее время", – цитирует Маунта The Sun.