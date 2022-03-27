"Реал" готов выложить 50 млн. фунтов за Тирни

Киран Тирни "Реал" собирается предложить 50 миллионов фунтов за левого защитника "Арсенала" и сборной Шотландии Кирана Тирни.

По информации газеты The Sunday Post, за интересом "Реала" к Тирни стоит главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти, который пытался заманить Кирана еще в "Наполи".

Тогда, летом 2019, "Наполи" проиграл борьбу за Тирни "Арсеналу", который приобрел Кирана у "Селтика" за 25 млн. фунтов.

Ведущий скаут "Реала" Джуни Калафат составил очень лестный отчет о Тирни, увидев у 24-летнего шотландца потенциал стать игроком топ-уровня, и теперь боссы испанского гранда готовы поддержать инициативу Анчелотти.

Издание ожидает, что "Арсенал" не будет блокировать переход Тирни в один из крупнейших клубов планеты, если предложение будет правильным.


Метки Арсенал, Реал, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2022 23:00

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  1. jirrort 27.03.2022 23:26 # jirrort
    Настолько все плохо с лз на рынке,что они этого бича хотят?

    (ответить)

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