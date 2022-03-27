"Реал" готов выложить 50 млн. фунтов за Тирни

"Реал" собирается предложить 50 миллионов фунтов за левого защитника "Арсенала" и сборной Шотландии Кирана Тирни.

По информации газеты The Sunday Post, за интересом "Реала" к Тирни стоит главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти, который пытался заманить Кирана еще в "Наполи".



Тогда, летом 2019, "Наполи" проиграл борьбу за Тирни "Арсеналу", который приобрел Кирана у "Селтика" за 25 млн. фунтов.



Ведущий скаут "Реала" Джуни Калафат составил очень лестный отчет о Тирни, увидев у 24-летнего шотландца потенциал стать игроком топ-уровня, и теперь боссы испанского гранда готовы поддержать инициативу Анчелотти.



Издание ожидает, что "Арсенал" не будет блокировать переход Тирни в один из крупнейших клубов планеты, если предложение будет правильным.