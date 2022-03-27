Установлен дедлайн для финальных предложений о покупке "Челси"

Стэмфорд Бридж Четырем потенциальным покупателям "Челси" было сказано сделать свои финальные предложение до 11 апреля.

Напомним, в шорт-лист предпочтительных претендентов на покупку "Челси" были включены консорциумы Тодда Белли и сэра Мартина Бротона, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка.

Торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", предоставил этой четверке доступ к финансовым документам клуба и возможность пообщаться с руководством "синих".

Также четверке претендентов было поставлено условие взять на себя обязательство по инвестированию 1 миллиарда фунтов в инфраструктуру клуба, включая перестройку стадиона "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает The Telegraph, теперь у этой четверки есть пара недель, чтобы осмыслить новую информацию и сделать скорректированное предложение. Raine Group установил дедлайн на 11 апреля и собирается осуществить продажу клуба до конца следующего месяца.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 430

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 27.03.2022 22:04 # zaeba1l
    Похоже, что клубишко у Ромки тупо отожмут за символическую плату..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: