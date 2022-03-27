Саутгейт: "Хочу, чтобы Кейн побил рекорд в финале Чемпионата Мира!"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет, чтобы нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал лучшим бомбардиром национальной команды всех времен в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Накануне вечером 28-летний Кейн с пенальти забил победный для англичан гол в товарищеском матче против сборной Швейцарии (2:1).



Таким образом, Харри обошел Гари Линекера и сравнялся с сэром Бобби Чарльтоном по количеству голов за английскую сборную — по 49. Впереди только Уэйн Руни — 53.



Саутгейт уверен, что этот рекорд покорится Кейну, и Гарет мечтает, чтобы это случилось в самом важном для Харри матче.



"Быть в такой компании имен — невероятно само по себе. Харри будет это ценить, это будет многое значить для него. Нужно сказать, что он выглядит фаворитом на покорение этого рекорда".



"Я не хочу его сглазить, сказав что-нибудь еще. У него есть индивидуальные амбиции, но также хочет, чтобы команда была успешна. Им движет то и другое, и этот настой передается всему коллективу".



"Я бы хотел, чтобы он побил этот рекорд в финале Чемпионата Мира!"



"Думаю, он спокоен насчет этого, он уверен, что ему это покорится, и его соотношение голов к матчам феноменально. Возможно, у Джонни Гривза этот показатель лучше, но Харри — единственный, кто к нему близок", — цитирует Саутгейта Sky Sports.