Барнс не верит, что "Ливерпуль" сделает покер

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс не верит, что "красным" удастся выиграть все четыре доступных трофея в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" достиг 1/2 финала Кубка Англии и 1/4 финала Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге отстает от лидирующего "Манчестер Сити" всего на одно очко.



Сезон заканчивается уже через два месяца, и кажется, что команда Юргена Клоппа могла бы выдать победную серию такой продолжительности, однако Барнс этого не ожидает.



"Это возможно, но это маловероятно. В Лиге Чемпионов все еще предстоит проделать большой путь, а в Кубке Англии им противостоит "Сити". Ожидать покер было бы нереалистично. Но хорошая вещь в том, что у них есть шансы", — цитирует Барнса Daily Star.