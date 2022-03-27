Барнс не верит, что "Ливерпуль" сделает покер
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс не верит, что "красным" удастся выиграть все четыре доступных трофея в этом сезоне.
Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" достиг 1/2 финала Кубка Англии и 1/4 финала Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге отстает от лидирующего "Манчестер Сити" всего на одно очко.
Сезон заканчивается уже через два месяца, и кажется, что команда Юргена Клоппа могла бы выдать победную серию такой продолжительности, однако Барнс этого не ожидает.
"Это возможно, но это маловероятно. В Лиге Чемпионов все еще предстоит проделать большой путь, а в Кубке Англии им противостоит "Сити". Ожидать покер было бы нереалистично. Но хорошая вещь в том, что у них есть шансы", — цитирует Барнса Daily Star.
27.03.2022 20:00
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