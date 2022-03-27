Погба "грустно" от того, что МЮ не выигрывает трофеи

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба разочарован неспособностью своего клуба сражаться за трофеи.

На клубном уровне Погба не брал в свои руки трофеев с 2017 года, когда при Жозе Моуриньо он выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы.



В остатке этого сезона "красные дьяволы" могут утешить себя лишь попаданием в топ-4 Премьер-Лиге, но Поля это не устраивает, что является очередным намеком на уход француза из клуба.



"Что касается моего будущего, то ничего не решено, ничего не подписано. Я могу принять решение завтра, как и могу принять во время трансферного окна".



"Я хочу вернуться и хорошо завершить сезон. Сезон еще не закончился по факту, но почти закончился по смыслу — уже нет трофеев, за которые бы мы сражались. Я хочу выигрывать трофеи, сражаться за что-нибудь, но ни в этом году, ни в предыдущие мы ничего не выиграли. Это грустно".



"Поездка в сборную Франции — это глоток свежего воздухе для меня. Такова правда. У меня были сложные моменты в "Юнайтед", и мне требовался этот перерыв, чтобы восстановить свою энергию и свою уверенность".



"Порой, когда я не играю или результаты оставляют желать лучшего, поездка в сборную придает мне импульс, становится глотком свежего воздуха и помогает мне вернуться к хорошей игре за клуб", — сообщил Погба Telefoot.