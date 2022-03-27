Рафинья может покинуть "Лидс" всего за 25 млн. фунтов

Вингер Рафинья будет доступен для трансфера всего за 25 миллионов фунтов, если его "Лидс" не удержится в Премьер-Лиге.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, данная сумма прописана в контракте Рафиньи в качестве отступных на случай вылета "Лидса" из Премьер-Лиги.



В данный момент "белые" находятся в двух строчках и семи очках над зоной вылета, однако конкуренты сыграли меньше матчей.



В контракта Рафиьни есть и второй пункт об отступных — в размере 75 миллионов фунтов, и он будет актуален, если клубу с "Элланд Роуд" удастся продлить свою прописку в Премьер-Лиге.



Помимо грандов Премьер-Лиги, заполучить Рафинью хочет и "Барселона", которая с февраля ведет переговоры с агентом 25-летнего бразильца Деку, своим бывшим игроком.