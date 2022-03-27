Томори советовал Абрахэму отправиться в Италию

Защитник "Милана" Фикайо Томори рассказал о своей роли в трансфере нападающего Тэмми Абрахэма из "Челси" в "Рому".

Прошлым летом главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо был не единственным, кто уговаривал Абрахэма оставить родной клуб.



Совет отправиться в Италию Абрахэм получил и от Томори, который сам прибыл сюда на полгода раньше. Как и Тэмми, Фикайо является продуктом академии "Челси".



"Когда он признался, что "Рома" сделала ему предложение, я сказал: "Бро, это хорошая лига".



"Я чувствовал, что этот переход позволит ему значительно улучшить свою игру. Он забил много голов за "Рому", они сражаются за место в зоне Лиги Чемпионов. Это определенно помогло ему, и я восторженно рекомендовал ему Серию А, потому что мне так понравилось здесь в первые шесть месяцев", — сообщил Томори The Guardian.