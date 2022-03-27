Томори советовал Абрахэму отправиться в Италию
Защитник "Милана" Фикайо Томори рассказал о своей роли в трансфере нападающего Тэмми Абрахэма из "Челси" в "Рому".
Прошлым летом главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо был не единственным, кто уговаривал Абрахэма оставить родной клуб.
Совет отправиться в Италию Абрахэм получил и от Томори, который сам прибыл сюда на полгода раньше. Как и Тэмми, Фикайо является продуктом академии "Челси".
"Когда он признался, что "Рома" сделала ему предложение, я сказал: "Бро, это хорошая лига".
"Я чувствовал, что этот переход позволит ему значительно улучшить свою игру. Он забил много голов за "Рому", они сражаются за место в зоне Лиги Чемпионов. Это определенно помогло ему, и я восторженно рекомендовал ему Серию А, потому что мне так понравилось здесь в первые шесть месяцев", — сообщил Томори The Guardian.
27.03.2022 17:00
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