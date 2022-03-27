Барнс ожидает, что судьба титула Премьер-Лиги решится 10 апреля

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что судьба титула Премьер-Лиги решится 10 апреля на "Этихад".

Именно 10 апреля "Ливерпуль" навестит "Манчестер Сити" — сейчас между двумя ведущими командами Премьер-Лиги всего одно очко.



Барнс ожидает, что интрига в чемпионской сохранится до самого конца, однако именно очная встреча главных претендентов определит, кому достанется титул.



"Нельзя сказать, что "Сити" играет плохо, несмотря на их потерю очков в недавнем матче, когда они должны были побеждать. Я ожидаю, что обе команды выиграют подавляющее количество своих матчей в остатке сезона".



"Решающим будет их очный матч. "Сити" играет дома, и они по-прежнему впереди. Я бы назвал "Сити" небольшим фаворитом, но шансы "Ливерпуля" гораздо выше, чем шесть недель назад".



"Международный перерыв не означает, что "Ливерпуль" растеряет свою форму к следующему матчу. У "Ливерпуля" достаточно сильный состав, чтобы сражаться на всех фронтах. Но "Ливерпуль" и "Сити" играют на стабильно хорошем уровне, и борьба пойдет до самого конца", — цитирует Барнса Daily Star.