"Эвертон" готов продать Калверт-Левина
"Эвертон" готов продать нападающего Доминика Калверт-Левина после разочаровывающего сезона.
Из-за проблем со здоровьем Калверт-Левин сыграл только 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола. Это не идет ни в какое сравнение с прошлой кампанией, когда Доминик отличился 16 раз в чемпионате.
Затяжной упадок формы Калверт-Левина подталкивает "Эвертон" к продаже 25-летнего англичанина, утверждает The Sun. Так "ириски" смогли бы поправить свое плачевное финансовое положение.
В услугах Доминика могут быть заинтересованы "Арсенал" и "Вест Хэм", которые еще в январе искали усиление позиции нападающего.
По информации издания, "Вест Хэм" как раз обращался насчет Калверт-Левина в январе. Тогда "молотобойцам" была озвучена цена в 60 миллионов фунтов, но на сей раз "Эвертон" готов довольствоваться меньшим.
27.03.2022 15:00
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