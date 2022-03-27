Роналду недосчитается бонусов на 5 млн. фунтов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недосчитается бонусов на 5 миллионов фунтов.

Когда прошлым летом Роналду возвращался в "Юнайтед" из "Ювентуса", то согласился на значительное понижение своей базовой зарплаты — с 800 до 450 тысяч фунтов в неделю.



Чтобы компенсировать это падение, была предусмотрена обширная шкала бонусов, однако "красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи в нынешнем сезоне, и это ударит по доходам Криштиану.



Например, если бы "Юнайтед" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, 37-летний португалец заработал бы дополнительно 2.5 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, суммарно Роналду недосчитается около 5 млн. фунтов, однако кое-какие бонусы Криштиану еще может получить — за статус лучшего бомбардира команды или попадание в топ-4 Премьер-Лиги.