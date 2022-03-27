Вернер предположил, что ему не подходит стиль "Челси"
Нападающий "Челси" Тимо Вернер предположил, что ему просто не подходит игровой стиль "синих".
Летом 2020 Вернер перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов, однако заиграть на стабильно высоком уровне пока не смог.
Вместе с тем Тимо не стал плохим игроком, что он регулярно доказывает в сборной Германии, накануне против Израиля забив свой восьмой гол в восьми матчах за национальную команду.
26-летний Вернер не скрывает того, что в сборной чувствует себя комфортнее, чем на "Стэмфорд Бридж", объясняя это разницей в игровых стилях.
"Я нападающий, и я всегда хочу забивать голы. В "Челси" мои дела идут не так, как мне хотелось бы. Хорошо, что у меня получается хотя бы здесь, у Ханси Флика".
"Я по-настоящему наслаждаюсь игрой в футбол, независимо от своей позиции. Здесь играют в другом стиле, нежели в "Челси". Возможно, стиль сборной подходит мне лучше. Здесь я всегда имею голевые моменты и могу забивать голы. Здесь мне очень комфортно", — цитирует Вернера Daily Mail.
27.03.2022 13:00
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Был бы он топарем, Бавария его забрала бы, как Сане или Гнабри. А так середняк
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Возможно он просто днище, учитывая его технику работы с мячом и реализацию голевых моментов
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Я против плохого стиля – я Денди, мама
Стиль – основа, без стиля, мама, пиздец
А стиль – не обои, мама, хотя и обои тоже
Стиль – это жить на стиле, и весь холодец
Жить на стиле и зло ебошить на стиле
Стиль держит меня на плаву поплавком
Без поплавка снасти застревают в иле
А с поплавком всё всегда, мам, пучком
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А мне нравится Верник, просто не адаптироваться не акклиматизировался не привык и не освоился, а так норм.
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Просто в стиле Челси по воротам попадать
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