Вернер предположил, что ему не подходит стиль "Челси"

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер предположил, что ему просто не подходит игровой стиль "синих".

Летом 2020 Вернер перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов, однако заиграть на стабильно высоком уровне пока не смог.

Вместе с тем Тимо не стал плохим игроком, что он регулярно доказывает в сборной Германии, накануне против Израиля забив свой восьмой гол в восьми матчах за национальную команду.

26-летний Вернер не скрывает того, что в сборной чувствует себя комфортнее, чем на "Стэмфорд Бридж", объясняя это разницей в игровых стилях.

"Я нападающий, и я всегда хочу забивать голы. В "Челси" мои дела идут не так, как мне хотелось бы. Хорошо, что у меня получается хотя бы здесь, у Ханси Флика".

"Я по-настоящему наслаждаюсь игрой в футбол, независимо от своей позиции. Здесь играют в другом стиле, нежели в "Челси". Возможно, стиль сборной подходит мне лучше. Здесь я всегда имею голевые моменты и могу забивать голы. Здесь мне очень комфортно", — цитирует Вернера Daily Mail.


Метки Вернер, сборная Германии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2022 13:00

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  1. naby-keita 27.03.2022 14:26 # naby-keita
    Был бы он топарем, Бавария его забрала бы, как Сане или Гнабри. А так середняк

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  2. yela 27.03.2022 13:51 # yela
    Возможно он просто днище, учитывая его технику работы с мячом и реализацию голевых моментов

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  3. shakur 27.03.2022 13:34 # shakur
    Я против плохого стиля – я Денди, мама
    Стиль – основа, без стиля, мама, пиздец
    А стиль – не обои, мама, хотя и обои тоже
    Стиль – это жить на стиле, и весь холодец
    Жить на стиле и зло ебошить на стиле
    Стиль держит меня на плаву поплавком
    Без поплавка снасти застревают в иле
    А с поплавком всё всегда, мам, пучком

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  4. mancunia-planet 27.03.2022 13:20 # mancunia-planet
    А мне нравится Верник, просто не адаптироваться не акклиматизировался не привык и не освоился, а так норм.

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  5. ganinilyha 27.03.2022 13:06 # ganinilyha
    Просто в стиле Челси по воротам попадать

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