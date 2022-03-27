Вернер предположил, что ему не подходит стиль "Челси"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер предположил, что ему просто не подходит игровой стиль "синих".

Летом 2020 Вернер перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов, однако заиграть на стабильно высоком уровне пока не смог.



Вместе с тем Тимо не стал плохим игроком, что он регулярно доказывает в сборной Германии, накануне против Израиля забив свой восьмой гол в восьми матчах за национальную команду.



26-летний Вернер не скрывает того, что в сборной чувствует себя комфортнее, чем на "Стэмфорд Бридж", объясняя это разницей в игровых стилях.



"Я нападающий, и я всегда хочу забивать голы. В "Челси" мои дела идут не так, как мне хотелось бы. Хорошо, что у меня получается хотя бы здесь, у Ханси Флика".



"Я по-настоящему наслаждаюсь игрой в футбол, независимо от своей позиции. Здесь играют в другом стиле, нежели в "Челси". Возможно, стиль сборной подходит мне лучше. Здесь я всегда имею голевые моменты и могу забивать голы. Здесь мне очень комфортно", — цитирует Вернера Daily Mail.