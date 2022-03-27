Глэйзеры — наименее поддерживаемые владельцы клубов Премьер-Лиги
Только четыре процента фанатов "Манчестер Юнайтед" поддерживают семейство Глэйзеров, и это худший показатель среди всех владельцев клубов Премьер-Лиги.
Издание Daily Mail опросило свыше 100,000 фанатов всех 20 клубов Премьер-Лиги, чтобы выяснить, как болельщики относятся к владельцам.
Оказалось, что показатель Глэйзеров в 4.04% — это даже хуже, чем та поддержка (10.8%), которую имел одиозный Майк Эшли в "Ньюкасле", проданном инвесторам из Саудовской Аравии в октябре 2021.
Помимо Глэйзеров и Эшли/Суверенного фонда Саудовской Аравии, в число наименее одобряемых владельцев клубов вошли Фархад Мошири из "Эвертона" (14.2%), Дэвид Салливан и Дэвид Голд из "Вест Хэма" (15.1%), Стэн Кроенке из "Арсенала" (30.3%).
Выше всего рейтинг поддержки среди фанатов у владельцев "Брентфорда" (98.8%), "Лидса" (98.3%), "Астон Виллы" (98.3%), "Брайтона" (98%) и "Лестера" (97.9%).
Уровень поддержки владельцев фанатами клубов
"Брентфорд" — 98.8%
"Лидс" — 98.3%
"Астон Вилла" — 98.3%
"Брайтон" — 98%
"Лестер" — 97.9%
"Кристал Пэлас" — 95.7%
"Челси" — 92.5%
"Вулверхэмптон" — 92.4%
"Манчестер Сити" — 90.5%
"Ливерпуль" — 88.6%
"Норвич" — 83%
"Тоттенхэм" — 76.3%
"Уотфорд" — 69.8%
"Бернли" — 69.8%
"Саутгемптон" — 47.4%
"Арсенал" — 30.3%
"Вест Хэм" — 15.1%
"Эвертон" — 14.2%
"Ньюкасл" — 10.9%
"Манчестер Юнайтед" — 4.04%
27.03.2022 12:00
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Уроды, жиды, сосут с клуба всю прибыль и вешают кредиты, на футбол им похуй... Нахуй такие нужны.
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