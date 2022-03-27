Глэйзеры — наименее поддерживаемые владельцы клубов Премьер-Лиги

Только четыре процента фанатов "Манчестер Юнайтед" поддерживают семейство Глэйзеров, и это худший показатель среди всех владельцев клубов Премьер-Лиги.

Издание Daily Mail опросило свыше 100,000 фанатов всех 20 клубов Премьер-Лиги, чтобы выяснить, как болельщики относятся к владельцам.



Оказалось, что показатель Глэйзеров в 4.04% — это даже хуже, чем та поддержка (10.8%), которую имел одиозный Майк Эшли в "Ньюкасле", проданном инвесторам из Саудовской Аравии в октябре 2021.



Помимо Глэйзеров и Эшли/Суверенного фонда Саудовской Аравии, в число наименее одобряемых владельцев клубов вошли Фархад Мошири из "Эвертона" (14.2%), Дэвид Салливан и Дэвид Голд из "Вест Хэма" (15.1%), Стэн Кроенке из "Арсенала" (30.3%).



Выше всего рейтинг поддержки среди фанатов у владельцев "Брентфорда" (98.8%), "Лидса" (98.3%), "Астон Виллы" (98.3%), "Брайтона" (98%) и "Лестера" (97.9%).



Уровень поддержки владельцев фанатами клубов



"Брентфорд" — 98.8%

"Лидс" — 98.3%

"Астон Вилла" — 98.3%

"Брайтон" — 98%

"Лестер" — 97.9%

"Кристал Пэлас" — 95.7%

"Челси" — 92.5%

"Вулверхэмптон" — 92.4%

"Манчестер Сити" — 90.5%

"Ливерпуль" — 88.6%

"Норвич" — 83%

"Тоттенхэм" — 76.3%

"Уотфорд" — 69.8%

"Бернли" — 69.8%

"Саутгемптон" — 47.4%

"Арсенал" — 30.3%

"Вест Хэм" — 15.1%

"Эвертон" — 14.2%

"Ньюкасл" — 10.9%

"Манчестер Юнайтед" — 4.04%