"Фулхэм" нацелился на Ника Поупа

"Фулхэм" хочет видеть Ника Поупа из "Бернли" своим первым номером в следующем сезоне.

В данный момент "Фулхэм" на всех парах спешит назад в Премьер-Лигу. Команда Марку Силвы уверенно лидирует в Чепионшипе и вскоре должна подтвердить повышение в классе.



Как утверждает The Sun, "дачники" рассматривают Поупа, за плечами у которого 130 сыгранных в Премьер-Лиге матчей, в качестве своей ключевой трансферной цели на грядущее лето.



"Бернли" хочет за Ника 20 миллионов фунтов, но сейчас занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге и в случае своего вылета будет вынужден понизить цену за 29-летнего голкипера сборной Англии.