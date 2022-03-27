Каскарино считает, что МЮ не вовремя предлагает Фернандешу новый контракт

Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что "Манчестер Юнайтед" выбрал странный момент времени для заключения нового контракта с полузащитником Бруну Фернандешем.

На текущей неделе стало известно, что по возвращении из сборной Португалии Фернандеш должен подписать новый контракт, который увеличит зарплату Бруну со 100 до 240 тысяч фунтов в неделю.



Однако Каскарино думает, что "Юнайтед" следовало подождать, пока 27-летний полузащитник не преодолеет свой затяжной спад.



"Это очень странно, когда ты предлагаешь новый пятилетний контракт тому, у кого остается еще три года по действующему".



"Он был великолепен... Когда в первом матче сезона он оформил хет-трик против "Лидса", ты мог подумать: "Вот это сезон будет для "Юнайтед".



"Сейчас он вызывает у меня разочарование, потому что он талантлив, но он всегда размахивает руками. Кажется, что он постоянно жалуется и ноет из-за действий своей команды".



"Не поймите меня неправильно. Рой Кин тоже был таким, но он бы высказал тебе свои претензии, а не размахивал руками".



"Я не переживаю, когда игрок высказывает претензии своему партнеру по команде. Но меня очень злит, когда игрок отворачивается и размахивает руками, пока игра продолжается. Это то, что делает Фернандеш".



"Думаю, им пока что не следовало предлагать ему новый контракт. Если он снова станет тем Бруну Фернандешем, который блистал после своего перехода в клуб, тогда да. Но не сейчас", — сообщил Каскарино talkSPORT.