Томори сравнил Серию А и Премьер-Лигу

Защитник "Милана" Фикайо Томори рассказал о различиях Серии А и Премьер-Лиги.

Проведя вторую половину прошлого сезона за "Милан" на правах аренды из "Челси", прошлым летом Томори вернулся на "Сан-Сиро" по постоянному трансферу.



24-летний англичанин комфортно себя чувствует в Италии и считает, что здесь играют в более вдумчивый футбол, где гораздо больше внимания уделяют тактике.



"В Англии игра больше похоже на баскетбол. Там играют без центра поля, в более высоком темпе, и многое происходит как реакция по ситуации. В Италии это больше похож на американский футбол. Игра здесь будто состоит из схваток. Когда мяч здесь, я должен быть здесь. Когда мяч далеко, я знаю, что мне нужно подвинуться на два метра или следить за определенным игроком..."



"В Англии многое случается спонтанно и быстро. В одну минуту ты атакуешь, затем мяч летит тебе за шиворот, и ты должен вернуться на 30 метров назад, затем ты снова мчишься в атаку. Здесь это больше похоже на следующее: "Ага, мяч там, где мой партнер по команде? Где соперник?" Если мяч идет верхом, я должен быть в положении, чтобы отпустить нападающего и добраться до мяча, но если мяч внизу, я должен быть в положении, чтобы пойти в прессинг", — сообщил Томори The Guardian.