"Арсенал" гото купить Рэшфорда, если вернется в Лигу Чемпионов
В случае своего возвращения в Лигу Чемпионов "Арсенал" будет готов предложить путь побега для нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Этот сезон складывается крайне неудачно для 24-летнего Рэшфорда, который забил лишь пять голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях и который регулярно навлекает критику со стороны фанатов своего клуба.
Согласно слухам, Маркус разочарован своей ролью в команде Ральфа Рангника — разочарован настолько, что помышляет об отъезде из Манчестера грядущим летом.
Что касается "Арсенала", то лондонский клуб как раз находится в поисках усиления позиции нападающего ввиду расставания в январе с Пьер-Эмериком Обамеянгом и истекающих контрактов Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа.
"Юнайтед" является прямым конкурентом "Арсенала" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и если по итогам сезона путевка в Лигу Чемпионов достанется "канонирам", те будут готовы выдвинуть предложение о покупке Рэшфорда, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.
Добавим, сейчас у Маркуса остается только один год по контракту, плюс "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.
27.03.2022 08:00
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Последние комментарии:
Надеюсь это выдумки журналистов и мы все таки купим Нуньеса. Решфорда оставьте себе...
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Просто фантазии Миррор в отсутствии каких-либо других новостных поводов.
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Этот переход действительно может состояться, для Евро24 будут наигрывать
Рэшфорд-Сака
Смитроу
Уайт
Рэмсдейл
ЛЧ да, нужна уже скорей
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В команде с таким бардаком и атмосферой даже самый большой оптимист рано или поздно опустит руки. Тот же Фернандеш уже скис.
Арсенал выглядит благоприятным местом для развития Рэшфорда. Все выиграют от этого трансфера.
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