"Арсенал" гото купить Рэшфорда, если вернется в Лигу Чемпионов

В случае своего возвращения в Лигу Чемпионов "Арсенал" будет готов предложить путь побега для нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Этот сезон складывается крайне неудачно для 24-летнего Рэшфорда, который забил лишь пять голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях и который регулярно навлекает критику со стороны фанатов своего клуба.



Согласно слухам, Маркус разочарован своей ролью в команде Ральфа Рангника — разочарован настолько, что помышляет об отъезде из Манчестера грядущим летом.



Что касается "Арсенала", то лондонский клуб как раз находится в поисках усиления позиции нападающего ввиду расставания в январе с Пьер-Эмериком Обамеянгом и истекающих контрактов Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа.



"Юнайтед" является прямым конкурентом "Арсенала" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и если по итогам сезона путевка в Лигу Чемпионов достанется "канонирам", те будут готовы выдвинуть предложение о покупке Рэшфорда, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Добавим, сейчас у Маркуса остается только один год по контракту, плюс "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.