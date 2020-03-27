"Арсенал" гото купить Рэшфорда, если вернется в Лигу Чемпионов

Маркус Рэшфорд В случае своего возвращения в Лигу Чемпионов "Арсенал" будет готов предложить путь побега для нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Этот сезон складывается крайне неудачно для 24-летнего Рэшфорда, который забил лишь пять голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях и который регулярно навлекает критику со стороны фанатов своего клуба.

Согласно слухам, Маркус разочарован своей ролью в команде Ральфа Рангника — разочарован настолько, что помышляет об отъезде из Манчестера грядущим летом.

Что касается "Арсенала", то лондонский клуб как раз находится в поисках усиления позиции нападающего ввиду расставания в январе с Пьер-Эмериком Обамеянгом и истекающих контрактов Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа.

"Юнайтед" является прямым конкурентом "Арсенала" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и если по итогам сезона путевка в Лигу Чемпионов достанется "канонирам", те будут готовы выдвинуть предложение о покупке Рэшфорда, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

Добавим, сейчас у Маркуса остается только один год по контракту, плюс "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 757

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 27.03.2022 08:31 # redwhitegun
    Надеюсь это выдумки журналистов и мы все таки купим Нуньеса. Решфорда оставьте себе...

    (ответить)

  2. sausage 27.03.2022 08:27 # sausage
    Просто фантазии Миррор в отсутствии каких-либо других новостных поводов.

    (ответить)

  3. gameboy 27.03.2022 08:22 # gameboy
    Этот переход действительно может состояться, для Евро24 будут наигрывать

    Рэшфорд-Сака
    Смитроу
    Уайт
    Рэмсдейл

    ЛЧ да, нужна уже скорей

    (ответить)

  4. liverpool888 27.03.2022 08:09 # liverpool888
    В команде с таким бардаком и атмосферой даже самый большой оптимист рано или поздно опустит руки. Тот же Фернандеш уже скис.
    Арсенал выглядит благоприятным местом для развития Рэшфорда. Все выиграют от этого трансфера.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: