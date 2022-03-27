Шоу признался, что играть за сборную ему приятнее, чем за МЮ

Защитник Люк Шоу признался, что игра за "Манчестер Юнайтед" не приносит ему такого удовольствия, как за сборную Англии.

Накануне Шоу помог англичанам одержать победу 2:1 в товарищеском матче против сборной Швейцарии, своим голом на исходе первого тайма положив начало камбэку.



Люк не скрывает того, что атмосфера в национальной команде гораздо приятнее той негативной обстановки, которая сложилась в раздевалке "Юнайтед".



"Здесь Гарет (Саутгейт) создал такую атмосферу, которой ты всегда наслаждаешься. Думаю, когда я приезжаю в сборную, то делаю это для того, чтобы получить удовольствие и играть матчи с улыбкой на лице. Здесь у меня это всегда есть, все мы обожаем играть за свою страну".



"Когда мы приезжаем сюда, то сосредоточены только на сборной Англии. Думаю, это справедливо для каждого".



"Всегда важно чувствовать себя желанным. Здесь я всегда это чувствую. Я не говорю, что в "Юнайтед" у меня этого нет, но здесь я особенно чувствую себя желанным и наслаждаюсь своей игрой. Получать удовольствие от игры — это важный аспект футбола".



"Конечно, сложно наслаждаться игрой, когда вы проигрываете и не играете хорошо на клубном уровне. Мы ("Юнайтед") недостаточно хорошо проводим этот сезон, мы должны значительно прибавить, однако сейчас я в сборной и сосредоточен на сборной", — сообщил Шоу Sky Sports.