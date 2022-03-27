Эриксен отметил возвращение в сборную Дании голом

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отметил свое возвращение в сборную Дании голом против Голландии.

Предыдущий раз Эриксен примерял футболку национальной команды в матче Евро-2020 против Финляндии в июне 2021, когда Кристиан перенес остановку сердца прямо на поле.



Несмотря на ту страшную историю, Эриксен возобновил карьеру. Заключив контракт с "Брентфордом" в январе, Кристиан вернулся к выступлениям в Премьер-Лиге и своей игрой заслужил вызов в сборную.



Накануне Эриксен вышел на товарищеский матч против Голландии в перерыве и забил первым же касанием, нанеся удар в касание из пределов штрафной площади после прострела партнера с правого фланга.



У Кристиана был еще один момент отличиться, но его удар на себя приняла штанга, а датчане потерпели поражение 4:2.



"Это следующий шаг в его карьере. Первым шагом было понять, должен ли он снова играть в футбол. Он прошел много тестов, и все было хорошо. Теперь он играет и становится прежним Кристианом".



"Далее он должен был получить место в команде, войти в ритм и играть матчи. А возвращение в сборную — это следующий шаг для него", — сообщил перед матчем в Амстердаме главный тренер датчан Каспер Юльманн.



