Тилеманс готов перейти в клуб из Лиги Чемпионов

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс поставил в известность "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" намеком на готовность покинуть "Кинг Пауэр".

Многомесячные попытки "Лестера" склонить Тилеманса к новому контракту ни к чему не привели, и сейчас от действующего соглашения Юри остается только один полный год. Это делает продажу 24-летнего бельгийца весьма вероятной.



Согласно слухам, "Арсенал" еще в январе контактировал с представителями Тилеманса, тогда как "Юнайтед" видит в Юри более доступную альтернативу Деклану Райсу из "Вест Хэма".



Сам Тилеманс рвется в Лигу Чемпионов, намекая, что выбор им клуба будет зависеть от того, кто займет четвертое место в Премьер-Лиге.



"Я не переживаю насчет спекуляций. Я хочу выжать максимум из этого сезона и финишировать как можно выше со своей командой".



"Конечно, я хочу играть в Лиге Чемпионов, как и любой футболист. Готов ли я к переходу в европейский топ-клуб? Я готов получить максимум от своей карьеры. Давайте посмотрим, что случится этим летом или следующим летом", — сообщил Тилеманс Het Laatste Nieuws.