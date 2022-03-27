Тилеманс готов перейти в клуб из Лиги Чемпионов
Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс поставил в известность "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" намеком на готовность покинуть "Кинг Пауэр".
Многомесячные попытки "Лестера" склонить Тилеманса к новому контракту ни к чему не привели, и сейчас от действующего соглашения Юри остается только один полный год. Это делает продажу 24-летнего бельгийца весьма вероятной.
Согласно слухам, "Арсенал" еще в январе контактировал с представителями Тилеманса, тогда как "Юнайтед" видит в Юри более доступную альтернативу Деклану Райсу из "Вест Хэма".
Сам Тилеманс рвется в Лигу Чемпионов, намекая, что выбор им клуба будет зависеть от того, кто займет четвертое место в Премьер-Лиге.
"Я не переживаю насчет спекуляций. Я хочу выжать максимум из этого сезона и финишировать как можно выше со своей командой".
"Конечно, я хочу играть в Лиге Чемпионов, как и любой футболист. Готов ли я к переходу в европейский топ-клуб? Я готов получить максимум от своей карьеры. Давайте посмотрим, что случится этим летом или следующим летом", — сообщил Тилеманс Het Laatste Nieuws.
27.03.2022 00:05
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