Азар пропустит противостояние с "Челси" в Лиге Чемпионов

Эден Азар Плеймейкер "Реала" Азар пропустит оба матча против своего бывшего клуба "Челси" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В 2019 году "Челси" выгодно продал Азара в "Реал", однако из-за проблем со здоровьем Эден не смог полностью раскрыть свой талант в Мадриде.

Этот сезон не стал исключением, и прямо сейчас Азар готовится к операции по удалению металлической пластины с малоберцовой кости стопы.

Эта пластина была вживлена Эдену в ходе перенесенной в марте 2020 операции на сломанной лодыжке.

Как сообщает Daily Mirror, 31-летний бельгиец пропустит около месяца, а значит не примет участия в матчах против "Челси" 6 и 12 апреля.

Добавим, в свое время Азар забил 110 голов в 352 матчах за "Челси", выиграв с "синими" два титула Премьер-Лиги, две Лиги Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.


Метки Азар, Лига Чемпионов, Реал, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 23:00

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  1. hunter022 26.03.2022 23:05 # hunter022
    Если будут играть как против Барсы то у синих нет шансов.

    (ответить)

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