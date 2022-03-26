Азар пропустит противостояние с "Челси" в Лиге Чемпионов
Плеймейкер "Реала" Азар пропустит оба матча против своего бывшего клуба "Челси" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
В 2019 году "Челси" выгодно продал Азара в "Реал", однако из-за проблем со здоровьем Эден не смог полностью раскрыть свой талант в Мадриде.
Этот сезон не стал исключением, и прямо сейчас Азар готовится к операции по удалению металлической пластины с малоберцовой кости стопы.
Эта пластина была вживлена Эдену в ходе перенесенной в марте 2020 операции на сломанной лодыжке.
Как сообщает Daily Mirror, 31-летний бельгиец пропустит около месяца, а значит не примет участия в матчах против "Челси" 6 и 12 апреля.
Добавим, в свое время Азар забил 110 голов в 352 матчах за "Челси", выиграв с "синими" два титула Премьер-Лиги, две Лиги Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.
26.03.2022 23:00
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Если будут играть как против Барсы то у синих нет шансов.
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