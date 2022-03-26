Англия одержала волевую победу над швейцарцами
Сборная Англии начала подготовку к ЧМ-2022 в Катаре с волевой победы над Швейцарией в товарищеском матче на "Уэмбли" — 2:1.
Главный тренер родоначальников футбола Гарет Саутгейт устроил дебюты за национальную команду для Марка Гехи и Кайла Уолкер-Питерса. Также впервые в карьере в стартовом составе "трех львов" появился Конор Галлахер.
В начале матча команды лишь присматривались друг к другу, а единственный опасный момент имел Галлахер, чей крученый удар был остановлен головой.
На 22-й минуте впервые вступил в игру голкипер хозяев Джордан Пикфорд, отразив плотный удар Гранита Джаки низом.
А в следующей атаке гости забили. Джердан Шакири навесил к линии вратарской, где Бен Уайт не смог помешать Брелю Эмболо нанести удар головой — 0:1.
На 25-й минуте Шакири мог отличиться уже сам, однако Пикфорду удалось перевести его удар в перекладину.
Спустя 10 минут англичане огрызнулись быстрой атакой с ударом Уолкер-Питерса в штангу, но лайнсмен уже зафиксировал офсайд.
В остатке тайма швейцарцы продолжали разрывать оборону команды Саугейта. На 38-й минуте Шакири едва не забил прямым ударом с углового — штанга! Атака продолжилась, и уже Пикфорду пришлось вступать в игру после дальнего выстрела Рикардо Родригеса.
А когда команды уже собирались уйти на перерыв, счет вдруг стал равным. Это набежавший Люк Шоу пробил в касание с линии штрафной после передачи с правого края площадки от Галлахера — 1:1.
Или "гол в раздевалку" так подействовал на гостей, или что-то другое, но после перерыва гости перестали угрожать воротам Пикфорда. Хозяева тоже не блистали, но кое-какое давление оказывали.
Вялое давление англичан все-таки принесло свои плоды. На 75-й минуте мяч попал в руку Стивена Цубера после удара головой Гехи, и рефери, обратившись к VAR и монитору, назначил пенальти, который был четко реализован Харри Кейном — 2:1.
Остаток матча хозяева провели в атаках — их сопернику ответить было нечего.
Швейцария отлично провела первый тайм и вполне могла уйти на перерыв с перевесом в два мяча или более, но ушла при равном счете, а во втором тайме сбавила обороты и в итоге осталась ни с чем.
Сборная Англии — сборная Швейцарии — 2:1 (1:1)
Голы: Шоу 45, Кейн 78 (пен) — Эмболо 22.
Англия: Пикфорд, Уолкер-Питерс (Стерлинг 62), Гехи, Коуди, Уайт, Шоу (Митчелл 61), Галлахер (Райс 61), Хендерсон, Маунт (Грилиш 62), Фоден (Беллингем 80), Кейн (Уоткинс 89).
Швейцария: Омлин, Видмер (Мбабу 36), Аканджи, Фрай, Родригес, Фройлер (Цубер 63), Джака, Варгас (Соу 63), Шакири (Эбишер 80), Штеффен (Зекири 62), Эмболо (Гавранович 80).
26.03.2022 22:25
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