Мойес был "очень, очень близок" к возвращению в "Эвертон"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что был близок к возвращению в "Эвертон" в 2019 году.

Сейчас Мойес блестяще руководит "молотобойцами", сражаясь за высокие места в Премьер-Лиге и продвигаясь в плей-офф Лиги Европы.



Дэвиду удалось преодолеть изначальный скептицизм владельцев "Вест Хэма", отказавшихся от продления его контракта в конце сезона 2017/18.



Спустя 18 месяцев Мойес все-таки вернулся в лондонский клуб, перед этим отклонив предложение "Эвертона". В интервью Алану Ширеру из The Athletic Дэвид поведал, что "был очень, очень" близок к повторному назначению у "ирисок".



Добавим, ранее в своей карьере Мойес тренировал "Эвертон" с 2002 по 2013 год, своей работой на "Гудисон Парк" заслужив приглашение из "Манчестер Юнайтед".