Лапорта заявил, что английские клубы могут вернуться в Суперлигу

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что английские клубы еще могут вернуться в Европейскую Суперлигу.

Как известно, в прошлом году представители "большой шестерки" Премьер-Лиге первыми вышли из Суперлиги, и сейчас в проекте остается только три клуба.



И хотя на днях президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что английские клубы уже не вернутся в Суперлигу, Лапорта не столь категоричен. По слова Жоана, представители Премьер-Лиги сперва хотят узнать о новом формате соревнования.



"Суперлига похоронена? Нет, она далека от этого".



"Мы, "Ювентус", "Реал" остаемся здесь, а другие команды ждут. Английские клубы все еще ждут. Я говорю про "Манчестер", "Ливерпуль", а также про немцев".



"Они ждут, будет это новый формат или улучшенная Лига Чемпионов. Однако мы все еще здесь и выигрываем каждую инициированную юридическую процедуру".



"Теперь мы ждем вердикта Европейского суда. Надеемся, это произойдет до конца года", — сообщил Лапорта Mundo Deportivo.