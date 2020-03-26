Гюндоган открыт к новому контракту с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что открыт к продлению своего контракта, но клуб пока не начинал с ним переговоры.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, но в этом сезоне не является твердым игроком стартового состава, отметившись 15 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, 31-летний немец, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона, комфортно себя чувствует на "Этихад" и готов задержаться здесь подольше.



"Я очень счастлив в "Манчестер Сити", с футбольной точки зрения нет места привлекательнее в данный момент. Я могу представить, что буду здесь и после 2023 года".



"Предметных переговоров не ведется, но у нас хорошие отношения. Я по-прежнему терпелив. Нет нужды спешить", — сообщил Гюндоган Kicker.