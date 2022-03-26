Лоран Косьелни завершил игровую карьеру

Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни объявил о завершении игровой карьеры.

Прибыв в "Арсенал" в 2010 году, Косьелни сыграл 353 матча за лондонский клуб. В 2019, оказавшись ехать с "канонирами" в предсезонное турне, Лоран со скандалом добился своего трансфера в "Бордо".



Вместе с "Арсеналом" французский защитник завоевал три Кубка Англии и два Суперкубка Англии, и это его единственные трофеи в карьере.



Сейчас 36-летний Косьелни решил повесить бутсы на гвоздь. Это случилось на фоне подозрений в расистском поведении в отношении Лорана, который еще в январе был отстранен от выступлений за команду из-за плохой игры и высокой зарплаты.