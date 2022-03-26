Слонина не перейдет в "Челси" из-за санкций
Из-за санкций, наложенных на своего владельца Романа Абрамовича, у "Челси" сорвалось приобретение голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины.
Ранее в этом сезоне "Челси" практически договорился о покупке Слонины за 5-5.8 млн. фунтов. "Синие" планировали, что Габриэль сразу же вернется в "Чикаго Файр" и задержится в МЛС до 2023 года.
Однако прямо сейчас "Челси" лишен возможности продавать билеты, предлагать игрокам контракты и совершать трансферы. Поэтому 17-летний американец, которого по стилю игры сравнивают с первым номером сборной Германии Мануэлем Нойером, не сможет присоединиться к "синим".
"До санкций, в конце января, "Челси" работал над приобретением Слонины. Они контактировали с агентами игрока и его клубом с целью подписать Слонину летом и затем оставить его в Чикаго до июня или декабря 2023. Но теперь все сорвалось, потому что "Челси" не может продолжать переговоры", — сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.
26.03.2022 18:00
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Последние комментарии:
а чо
хохляятина свиная может перейдёт в этот неддоклуб
один хер за него болеют неполноценные обезьяны типа хохлов казахов азеров-турков и прочей эстонской нечести
это животные ведь, низшая ступень эволюции
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Главное чтоб не русская сVинина
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Зоопарк, а не команда
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Бегемотины хватает
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