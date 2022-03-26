Слонина не перейдет в "Челси" из-за санкций

Габриэль Слонина Из-за санкций, наложенных на своего владельца Романа Абрамовича, у "Челси" сорвалось приобретение голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины.

Ранее в этом сезоне "Челси" практически договорился о покупке Слонины за 5-5.8 млн. фунтов. "Синие" планировали, что Габриэль сразу же вернется в "Чикаго Файр" и задержится в МЛС до 2023 года.

Однако прямо сейчас "Челси" лишен возможности продавать билеты, предлагать игрокам контракты и совершать трансферы. Поэтому 17-летний американец, которого по стилю игры сравнивают с первым номером сборной Германии Мануэлем Нойером, не сможет присоединиться к "синим".

"До санкций, в конце января, "Челси" работал над приобретением Слонины. Они контактировали с агентами игрока и его клубом с целью подписать Слонину летом и затем оставить его в Чикаго до июня или декабря 2023. Но теперь все сорвалось, потому что "Челси" не может продолжать переговоры", — сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.


Метки видео, Слонина, Челси, Чикаго Файр

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 26.03.2022 18:40 # superperez101
    а чо
    хохляятина свиная может перейдёт в этот неддоклуб
    один хер за него болеют неполноценные обезьяны типа хохлов казахов азеров-турков и прочей эстонской нечести
    это животные ведь, низшая ступень эволюции

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  2. jirrort 26.03.2022 18:34 # jirrort
    Главное чтоб не русская сVинина

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  3. alexomck 26.03.2022 18:23 # alexomck
    Зоопарк, а не команда

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  4. chelsea-69 26.03.2022 18:06 # chelsea-69
    Бегемотины хватает

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