Слонина не перейдет в "Челси" из-за санкций

Из-за санкций, наложенных на своего владельца Романа Абрамовича, у "Челси" сорвалось приобретение голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины.



Ранее в этом сезоне "Челси" практически договорился о покупке Слонины за 5-5.8 млн. фунтов. "Синие" планировали, что Габриэль сразу же вернется в "Чикаго Файр" и задержится в МЛС до 2023 года.



Однако прямо сейчас "Челси" лишен возможности продавать билеты, предлагать игрокам контракты и совершать трансферы. Поэтому 17-летний американец, которого по стилю игры сравнивают с первым номером сборной Германии Мануэлем Нойером, не сможет присоединиться к "синим".



"До санкций, в конце января, "Челси" работал над приобретением Слонины. Они контактировали с агентами игрока и его клубом с целью подписать Слонину летом и затем оставить его в Чикаго до июня или декабря 2023. Но теперь все сорвалось, потому что "Челси" не может продолжать переговоры", — сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.



