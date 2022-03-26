Потенциальным покупателям "Челси" поставили условие на 1 млрд. фунтов
Потенциальным покупателям "Челси" было сказано, что они должны взять на себя обязательство вложить 1 миллиард фунтов в инфраструктуру клуба.
Как сообщает Sky Sports, в шорт-лист претендентов на покупку "Челси" вошли четверо: консорциумы Тодда Белли и сэра Мартина Бротона, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка.
Этот список, возможно, не является исчерпывающим — некоторые другие инвесторы или ждут ответа на свои предложения, или надеются договориться после отказа, как Ник Кэнди.
Попавшим в шорт-лист уже было сказано, что в случае заключения сделки они должны будут потратить минимум 1 млрд. фунтов на перестройку стадиона "Стэмфорд Бридж", на укрепление состава команды и на прочие вещи для развития клуба.
26.03.2022 17:00
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