Потенциальным покупателям "Челси" поставили условие на 1 млрд. фунтов

Потенциальным покупателям "Челси" было сказано, что они должны взять на себя обязательство вложить 1 миллиард фунтов в инфраструктуру клуба.

Как сообщает Sky Sports, в шорт-лист претендентов на покупку "Челси" вошли четверо: консорциумы Тодда Белли и сэра Мартина Бротона, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка.



Этот список, возможно, не является исчерпывающим — некоторые другие инвесторы или ждут ответа на свои предложения, или надеются договориться после отказа, как Ник Кэнди.



Попавшим в шорт-лист уже было сказано, что в случае заключения сделки они должны будут потратить минимум 1 млрд. фунтов на перестройку стадиона "Стэмфорд Бридж", на укрепление состава команды и на прочие вещи для развития клуба.