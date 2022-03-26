Премьер-Лига заблокировала переход Мосеса в "Бернли"
Премьер-Лига заблокировала переход вингбека московского "Спартака" Виктора Мосеса в "Бернли".
Прошлым летом, после сезона аренды, "Спартак" выкупил Мосеса у "Челси", заключив с нигерийцем контракт до 2023 года.
Однако сейчас Мосесу как иностранному игроку ФИФА и УЕФА предоставляют возможность покинуть оказавшуюся под санкциями Россию, считая Виктора свободным агентом.
Этой возможностью пытался воспользоваться "Бернли". Клуб с "Терф Мур" был готов воссоединить Мосеса с его проживающей в Англии семьей.
Однако Sky Sports утверждает, что Премьер-Лига заблокировала этот трансфер ради соблюдения принципа спортивной честности.
26.03.2022 16:00
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Просто уёбки вонючие
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Какая нахрен у них там честность, о чём это они))))
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