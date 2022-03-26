Премьер-Лига заблокировала переход Мосеса в "Бернли"

Премьер-Лига заблокировала переход вингбека московского "Спартака" Виктора Мосеса в "Бернли".

Прошлым летом, после сезона аренды, "Спартак" выкупил Мосеса у "Челси", заключив с нигерийцем контракт до 2023 года.



Однако сейчас Мосесу как иностранному игроку ФИФА и УЕФА предоставляют возможность покинуть оказавшуюся под санкциями Россию, считая Виктора свободным агентом.



Этой возможностью пытался воспользоваться "Бернли". Клуб с "Терф Мур" был готов воссоединить Мосеса с его проживающей в Англии семьей.



Однако Sky Sports утверждает, что Премьер-Лига заблокировала этот трансфер ради соблюдения принципа спортивной честности.