Агбонлахор: "Кажется, что Рэшфорду не нравится футбол"

Маркус Рэшфорд Экс-игрок "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд потерял интерес к игре в футбол.

24-летний Рэшфорд неважно проводит этот сезон, забив лишь пять голов во всех соревнованиях, и в прессе даже появились слухи, что Маркус может покинуть родной клуб.

По мнению Агбонлахора, прежде всего Рэшфорду нужно разобраться со своей позицией, а также на пару месяцев отвлечься от футбола.

"Я не знаю, но он просто выглядит так, словно ему не нравится футбол. В данный момент он выглядит игроком, которого заставляют играть в футбол и который не хочет этого делать".

"На мой взгляд, Рэшфорду не подходит место на правом краю полузащиты. Он должен играть центрального нападающего или на левом крыле. Лично я предпочитаю, когда он слева и смещается в центр со своей правой ногой".

"Рэшфорд играл выдающимся образом слева, но в этом сезоне он выглядит игроком, который не хочет играть в футбол. Думаю, если вы предложите ему два месяца перерыва, он согласится".

"На его лице нет восторга, нет улыбки. Прежде он всегда улыбался, теперь он угрюм", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 232



Поиск: