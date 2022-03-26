Хендерсон раскритиковал FA из-за полуфинала Кубка Англии

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон раскритиковал FA за ситуацию вокруг полуфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Напомним, Ассоциация была вынуждена пообещать фанатам "Ливерпуля" и "Сити" бесплатные автобусы до "Уэмбли" и обратно после того, как выяснилось, что 16 апреля болельщики не смогут добраться до Лондона на поездах из-за плановых работ на железной дороге.



По мнению Хендерсона, выходом из ситуация был бы перенос матча на другой стадион, а не организация автобусных чартеров. Джордан полностью на стороне недовольных болельщиков.



"Мои мысли на стороне фанатов. Думаю, во многих отношениях это будет их день, а добираться до Лондона в любом случае тяжело и дорого".



"Поэтому, как мне кажется, имело бы смысл перенести матч на нейтральное поле. Особенно с учетом того, что играют две команды с северо-запада. Это лишь мое мнение. С этим могут быть сложности, но я уверен, FA преодолела бы их".



"Глядя на эту ситуацию как фанат — а за последние пару лет мы убедились, как фанаты важны для футбола, — я испытываю разочарование из-за этих проблем".



"Если честно, я обожаю играть на "Уэмбли". Это великолепная возможность, великолепный стадион. Но я бы придержал "Уэмбли" для финалов. Думаю, мы должны играть полуфиналы на нейтральных полях", — цитирует Хендерсона Daily Mail.