"Лидс" отказался продать Рафинью в "Барселону"

Рафинья "Лидс" отклонил предложение "Барселоны" о покупке бразильского вингера Рафиньи.

Как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" выразила готовность заплатить 35 миллионов евро (29 млн. фунтов) за лучшего бомбардира "Лидса" в этом сезоне.

Неудивительно, что со стороны клуба Премьер-Лиги последовал отказ. "Барселоне" было сказано, что Рафинья уйдет только за 75 млн. евро (62.5 млн. фунтов).

За ситуацией вокруг 25-летнего бразильца, чей контракт с "Лидсом" рассчитан до 2024 года, также внимательно следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Бавария".

Переплачивать за Рафинью "Барселона" не готова и в случае неудачи переключит свое внимание на Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 13:00

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