"Лидс" отказался продать Рафинью в "Барселону"

"Лидс" отклонил предложение "Барселоны" о покупке бразильского вингера Рафиньи.

Как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" выразила готовность заплатить 35 миллионов евро (29 млн. фунтов) за лучшего бомбардира "Лидса" в этом сезоне.



Неудивительно, что со стороны клуба Премьер-Лиги последовал отказ. "Барселоне" было сказано, что Рафинья уйдет только за 75 млн. евро (62.5 млн. фунтов).



За ситуацией вокруг 25-летнего бразильца, чей контракт с "Лидсом" рассчитан до 2024 года, также внимательно следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Бавария".



Переплачивать за Рафинью "Барселона" не готова и в случае неудачи переключит свое внимание на Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".