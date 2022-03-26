ПСЖ примет решение по Почеттино летом

ПСЖ примет решение относительно своего главного тренера Маурисио Почетино только в конце сезона, что снижает шансы аргентинца получить работу в "Манчестер Юнайтед".

Почеттино, чей контракт истекает в 2023 году, остается одним из фаворитов на роль следующего наставника "Юнайтед" и, по слухам, уже контактирует с "красными дьяволами".



Однако Почеттино пока не может ничего обещать "Юнайтед", поскольку не знает свое будущее. Боссы ПСЖ все еще переваривают ранний вылет из Лиги Чемпионов, помышляя о смене главного тренера, спортивного директора и о перестройке команды.



Как уже было сказано, ПСЖ примет решение по Почеттино только в конце сезона. На "Парк де Пренс" совсем не хотят увольнять Маурисио, чтобы тот затем свободно отправился в Манчестер.



По информации ESPN, ПСЖ предпочитает заставить "Юнайтед" выплатить компенсацию за Почеттино, если "дьяволы" так уж сильно хотят заполучить Маурисио.



В этом отношении "Юнайтед" гораздо проще договориться с Эриком Тен Хагом, стоять на пути у которого "Аякс" не будет.