"Вулверхэмптон" начал переговоры с Невешем о новом контракте

"Вулверхэмптон" инициировал переговоры со своим ведущим полузащитником Рубеном Невешем о новом контракте.

Согласно слухам, Невеш занимает высокое место в списке трансферных целей "Арсенала" на лето. Также Рубена сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ.



Как сообщает The Sun, на "Молинью" всерьез опасаются интереса топ-клубов к Рубену, поэтому "волки" уже начали переговоры с 25-летним португальцем о продлении сотрудничества.



От действующего контракта Невеша остается два года, и "волки" готовы, что им придется продать Рубена летом, если к тому времени оцениваемый в 50 миллионов фунтов игрок так и не заключит новую сделку.



"Рубен на радаре у элитных клубов по всей Европе, и это заслуженно, однако у нас превосходные отношения с ним, и мы все сделаем должным образом, сообща и в правильное время", — сообщил технический директор "волков" Скотт Селларс.