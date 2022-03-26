"Вулверхэмптон" начал переговоры с Невешем о новом контракте

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" инициировал переговоры со своим ведущим полузащитником Рубеном Невешем о новом контракте.

Согласно слухам, Невеш занимает высокое место в списке трансферных целей "Арсенала" на лето. Также Рубена сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ.

Как сообщает The Sun, на "Молинью" всерьез опасаются интереса топ-клубов к Рубену, поэтому "волки" уже начали переговоры с 25-летним португальцем о продлении сотрудничества.

От действующего контракта Невеша остается два года, и "волки" готовы, что им придется продать Рубена летом, если к тому времени оцениваемый в 50 миллионов фунтов игрок так и не заключит новую сделку.

"Рубен на радаре у элитных клубов по всей Европе, и это заслуженно, однако у нас превосходные отношения с ним, и мы все сделаем должным образом, сообща и в правильное время", — сообщил технический директор "волков" Скотт Селларс.


Метки Вулверхэмптон, контракты, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 11:00

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  1. mancunia-planet 26.03.2022 11:47 # mancunia-planet
    Это не Молрич и не Верратти в центре поля, но пойдёт. Зато в разрушении хорош. Интересно чё у него со статой всего что касается атакующих действий.

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