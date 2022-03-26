Моуриньо хочет заманить Галлахера в "Рому"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет переманить принадлежащего "Челси" полузащитника Конора Галлахера.

22-летний Галлахер до сих пор не дебютировал за родной "Челси", но блестяще проводит этот сезон, на который "синие" отправили его в аренду в "Кристал Пэлас".



Конор забил восемь голов и отдал пять результативных передач в Премьер-Лиге, а также помог "Пэлас" достичь полуфинала Кубка Англии, где "орлы" сыграют как раз против "Челси".



Прошлым летом Моуриньо уговорил нападающего Тэмми Абрахэма оставить "Челси", и теперь, утверждает TEAMtalk, Жозе собирается повторить этот трюк с Галлахером.



Источник отмечает, что речь идет об аренде. Если на "Стэмфорд Бридж" решат, что еще один сезон вдали от родного клуба пойдет Конору на пользу, "Рома" будет тут как тут.