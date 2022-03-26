Моуриньо хочет заманить Галлахера в "Рому"
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет переманить принадлежащего "Челси" полузащитника Конора Галлахера.
22-летний Галлахер до сих пор не дебютировал за родной "Челси", но блестяще проводит этот сезон, на который "синие" отправили его в аренду в "Кристал Пэлас".
Конор забил восемь голов и отдал пять результативных передач в Премьер-Лиге, а также помог "Пэлас" достичь полуфинала Кубка Англии, где "орлы" сыграют как раз против "Челси".
Прошлым летом Моуриньо уговорил нападающего Тэмми Абрахэма оставить "Челси", и теперь, утверждает TEAMtalk, Жозе собирается повторить этот трюк с Галлахером.
Источник отмечает, что речь идет об аренде. Если на "Стэмфорд Бридж" решат, что еще один сезон вдали от родного клуба пойдет Конору на пользу, "Рома" будет тут как тут.
26.03.2022 10:00
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Почему кто-то думает, что Галлахера отпустят?
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Нах ему Галлахер? Пускай Лукако забирает.
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